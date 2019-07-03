Ayşe Akın vefat etti
İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No.4 adresinde ikamet eden seka emeklisi merhum Nail Akın’ın eşi, 3 çocuk annesi Ayşe Akın(67) akciğer rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bayındırlık Ulu Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz