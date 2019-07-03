Cevahir Karadeniz vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ogün Sokak No.3 adresinde ikamet edenseka emeklisi merhum Fehmi Karadeniz’in eşi, 3 çocuk annesi Cevahir Karadeniz(76)beyin kanamasından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz