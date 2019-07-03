Hanife Mercan vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi No.3 adresinde ikamet eden Goodyeardan emekli Ali Mercan’ın eşi, 4 çocuk annesi Hanife Mercan(66)çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mimar Sinan Camiinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz