İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak No.14 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan, 3 çocuk babası Hasan Topaloğlu(78) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mahmut Esat Coşan Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.