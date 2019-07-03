Hasan Topaloğlu vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak No.14 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan, 3 çocuk babası Hasan Topaloğlu(78) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mahmut Esat Coşan Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz