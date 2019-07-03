Kasım Bilgiç vefat etti
İzmit Arızlı Mahallesi Nurettin Paşa Sokak No.2 adresinde ikamet eden fırıncı, 2 çocuk babası Kasım Bilgiç(60) akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sefa Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz