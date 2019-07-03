Mehmet Aksel vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Güzide Sokak No.2 adresinde ikamet edengazaş fabrikasından emekli, 3 çocuk babası Mehmet Aksel(81)koah hastalığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayrat Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz