İzmit Kabaoğlu Mahallesi 99. İsimsiz Sokak No.1 adresinde ikamet eden çiftçi, 7 çocuk babası Mustafa Akbaş(81)kalp ve böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kabaoğlu Camiinden alınarak Kabaoğlu mezarlığında toprağa verildi.