Mustafa Akbaş vefat etti
İzmit Kabaoğlu Mahallesi 99. İsimsiz Sokak No.1 adresinde ikamet eden çiftçi, 7 çocuk babası Mustafa Akbaş(81)kalp ve böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kabaoğlu Camiinden alınarak Kabaoğlu mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz