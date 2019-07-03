İzmit Tavşantepe Mahallesi Doğuş Sokak No.11 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Hasan İncesu’nun eşi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi TavşantepeCemevi Başkanı Ali Ekber İncesu ile birlikte 8 çocuk annesi Sakine İncesu(92)kemik kanserinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında TavşantepeCemevinden alınarak Tavşantepe mezarlığında toprağa verildi.