Sakine İncesu vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Doğuş Sokak No.11 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Hasan İncesu’nun eşi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi TavşantepeCemevi Başkanı Ali Ekber İncesu ile birlikte 8 çocuk annesi Sakine İncesu(92)kemik kanserinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında TavşantepeCemevinden alınarak Tavşantepe mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz