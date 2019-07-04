Hüseyin Bayrak vefat etti
İzmit Şirintepe Mahallesi Şahin Tepesi No.4 adresinde ikamet eden Gölcük tersanesinden emekli, 4 çocuk babası Hüseyin Bayrak(1953) kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Nene Hatun Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz