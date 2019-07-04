Yayla Bayraktar vefat etti
İzmit Cedit Mahallesi Eski Taşocağı Sokak No.4 adresinde ikamet eden emekli gemi kaptanı, 4 çocuk babası Yayla Bayraktar(88) Alzheimer rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Baç Çınarlı Camiinden alınarak Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz