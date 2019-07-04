\u0130zmit Erenler Mahallesi Ay\u015feg\u00fcl Sokak No.1 adresinde ikamet eden seka emeklisi, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Seyfi Gedik(70) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Yunus Emre Camiinden al\u0131narak Asri mezarl\u0131kta topra\u011fa verildi\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz