Tarık Bayram vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi No.13 adresinde ikamet eden esnaf, 1 çocuk babası Tarık bayram(46)akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz