Emine Şerif Akkuzu vefat etti
İzmit Yeşilova Mahallesi Güncan Sokak No.3 adresinde ikamet eden emekli müezzin İsa Akkuzu’nun eşi, 3 çocuk annesi Emine Şerif Akkuzu(68) bağırsak rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yeşilova Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.(
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz