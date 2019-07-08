Mümin Duman vefat etti
Kandıra İlçesi Üğümce Mahallesi No.38 adresinde ikamet eden işçi emeklisi, 3 çocuk babası Mümin Duman(68) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Üğümce Köy Camiinden alınarak Üğümce Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz