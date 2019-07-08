Nuray Tombul vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi No.8 adresinde ikamet eden emekli memur, Turan Tombul’un eşi, 6 çocuk annesi Nuray Tombul(47) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Akşemsettin Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz