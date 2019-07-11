Mehmet Çifttepe vefat etti
Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Kervan Sokak No.2 adresinde ikamet eden Seka Devlet Hastanesinde bulunan eski büfe işletmecilerinden Phılıpsten emekli, 4 çocuk babası Mehmet Çifttepe(78) beyin tümöründen vefat etti. Cenazesi öğle namazında Muratevler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz