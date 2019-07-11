Belgüzar Okumuş vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi okşan Sokak No.100 adresinde ikamet eden çiftçi, merhum Muammer Okumuş’un eşi, 4 çocuk annesi Belgüzar Okumuş(84) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Bağlıca Camiinden alınarak Bağlıca Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz