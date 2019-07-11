K\u00f6rfez \u0130l\u00e7esi \u00c7imenli Sokak No.2 adresinde ikamet eden Fransa\u2019dan emekli, 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Murat Bayraktar(79) kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan vefat etti. Cenazesi Bayburt ilinde Cuma g\u00fcn\u00fc topra\u011fa verilecek. \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz