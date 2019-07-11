Müslüm Göksu vefat etti
İzmit Fatih Mahallesi Hür Sokak No.3 adresinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli zabıta, 2 çocuk babası Müslüm Göksu(55) kanserden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Gültepe cemevinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz