Kand\u0131ra \u0130l\u00e7esi \u0130ncecik Mahallesi No.39 adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7iH\u00fcseyin Ko\u00e7\u2019un e\u015fi, 2 \u00e7ocuk annesi Havva Ko\u00e7(89) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda \u0130ncecik Camiinden al\u0131narak \u0130ncecik Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz