İzmit Karadenizliler Mahallesi Turan Sokak No.9 adresi de ikamet eden inşaat ustası merhum Hakkı Narin’in eşi, 5 çocuk annesi Münire Narin(93) safra kesesi rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Karadenizliler Camiinden alınarak Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.