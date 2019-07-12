Münire Narin vefat etti
İzmit Karadenizliler Mahallesi Turan Sokak No.9 adresi de ikamet eden inşaat ustası merhum Hakkı Narin’in eşi, 5 çocuk annesi Münire Narin(93) safra kesesi rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Karadenizliler Camiinden alınarak Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz