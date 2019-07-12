Necmettin Kızılkaya vefat etti
İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 16. Sokak No.4 D.3 adresinde ikamet eden 3 çocuk emekli bankacı, babası Necmettin Kızılkaya(70)akciğer rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camiinden alınarak Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz