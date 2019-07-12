İzzet Sakalılar vefat etti
İzmit Çukurbağ Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No.3 adresinde ikamet edenMannesmann Boru Fabrikasından emekli Baş Aşçı, 2 çocuk babası İzzet Sakalılar(87)koah hastalığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Terzibayırı Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz