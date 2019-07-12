Şevki Karlı vefat etti
İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutları 10. Ada 8. Blok D.14 adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli, 3 çocuk babası Şevki Karlı(75) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bayındırlık Ulu Camiinden alınarak Kent mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz