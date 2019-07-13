Emine Coşkun
İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi Coşar Sokak No.4 adresinde ikamet edenbağkur emeklisi, merhum Şevket Coşkun’un eşi, 3 çocuk annesi Emine Coşkun(95) vefat etti. Cenazesi Hayrat Camiinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.(
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz