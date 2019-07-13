\u0130zmit Kad\u0131k\u00f6y Mahallesi \u00c7ak\u0131r Sokak No.6 adresinde ikamet eden emekli sat\u0131n alma uzman\u0131, 2 \u00e7ocuk babas\u0131Ne\u015fat Ata\u00e7(55) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Zincirlikuyu Camiinden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.(\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz