Şükrü Güven vefat etti
Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi No:11 İzmit’te ikamet eden Şükrü Güven (81) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi evli 3 çocuk babası Şükrü Güven’in cenazesi ikindi vakti Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz