Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi No:11 İzmit’te ikamet eden Şükrü Güven (81) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi evli 3 çocuk babası Şükrü Güven’in cenazesi ikindi vakti Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi