Recep Çidemli vefat etti
Güney Mahallesi 10. Sokak No:17 Körfez’de ikamet eden Recep Çidemli (65) kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. Sanayiden emekli evli 4 çocuk babası Recep Çidemli’nin cenazesi öğle vakti Hayırsevenler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz