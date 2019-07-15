Murtaza Kara vefat etti
İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Beyhan Sokak No.10/2 adresinde ikamet eden emekli esnaf, 6 çocuk annesi Murtaza Kara(73) şeker hastalığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gültepe Merkez Camiinden alınarak Gültepe mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz