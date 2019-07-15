Müzeyyen Harman vefat etti
İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi No.82 adresinde ikamet edenmannesman boru fabrikasından emekli merhum Kamil Harman’ın eşi, 6 çocuk annesi Müzeyyen Harman(85)felç nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gültepe Hicret Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz