Süheyla İzmirligil vefat etti
Başiskele İlçesi Mahmut Paşa Mahallesi Kardelen Sokak Kardelen Sitesi No.4/10 adresinde ikamet eden makine teknikeri, merhum Şerafettin İzmirligil’in eşi, 1 çocuk annesi Süheyla İzmirligil(80)kalp rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz