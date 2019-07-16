\u0130zmit Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seher Han\u0131m Caddesi No.2 adresinde ikamet eden 3 \u00e7ocuk annesi, ev han\u0131m\u0131 H\u00fclya Boyac\u0131(52)beyin kanamas\u0131ndan vefat etti. Cenazesi ikindi namaz\u0131nda Yalova\u2019da topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz