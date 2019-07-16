\u0130zmit Cumhuriyet Mahallesi Mithat Pa\u015fa Caddesi No. 4 adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i merhum Ali Muti\u2019nin e\u015fi, 2 \u00e7ocuk annesi Fatma Muti(94) vefat etti. Cenazesi \u0130stanbul K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece il\u00e7esinde ikindi namaz\u0131nda topra\u011fa verildi\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz