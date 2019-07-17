Emin Akgüneş
İzmit Gündoğdu Mahallesi Mollarecep Sokak No.2 adresinde ikamet eden işçi emeklisi, 2 çocuk babası EminAkgüneş(62) karaciğer yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gündoğdu Merkez Camiinden alınarak Gündoğdu mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz