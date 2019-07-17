Veysel Akyüz
İzmit Bayındırlık Konutları 13.Ada 8.Blok K.3 adresinde ikamet eden Cam fabrikasından emekli, 2 çocuk babası Veysel Akyüz(64) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Tatarahmet köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz