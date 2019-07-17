Bedri Yecan
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Caddesi No.15 adresinde ikamet eden Makine Mühendisi, 2 çocuk babası Bedri Yecan(70)kolon kanserinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz