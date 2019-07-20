\u0130zmit K\u00f6rfez Mahallesi Ak Sokak No.2 adresinde ikamet eden emekli esnaf, merhum Fetih Erg\u00fcn\u2019\u00fcn e\u015fi, 3 \u00e7ocuk annesi Neriman Erg\u00fcn(88) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Sakarya Pamukova\u2019da topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz