Veli Koldemir
Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi No.13 adresinde ikamet eden Kasap, 6 çocuk babası Veli Koldemir(74)kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz