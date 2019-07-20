Hanife Karataş
İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Şimşek Sokak No.1 adresinde ikamet eden PTT’den emekli, merhum Veli Karataş’ın eşi, 3 çocuk annesi Hanife Karataş(78) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Tokat Niksar ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz