Ömriye Keskin
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Ahmet Yakut Sokak No:5 İzmit’te ikamet eden Ömriye Keskin (44) gırtlak kanseri sebebiyle vefat etti. Serbest Meslekle uğraşan Ramazan Keskin’in eşi ev hanımı 4 çocuk annesi Ömriye Keskin’in cenazesi öğle vakti Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz