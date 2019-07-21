Hüseyin Vardoğan
Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak No:3 İzmit’te ikamet eden Hüseyin Vardoğan (70) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi 4 çocuk babası Hüseyin Vardoğan’ın cenazesi ikindi vakti Yenidoğan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz