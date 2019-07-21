Neriman Acar
Yenimahalle Zülbiye Sokak No:16 İzmit’te ikamet eden Neriman Acar (90) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhum Hayri Acar’ın eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Neriman Acar’ın cenazesi öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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