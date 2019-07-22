Rıdvan Yavuz
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Eylül Sokak No.9 adresinde ikamet eden emekli memur, 1 çocuk babası Rıdvan Yavuz(62) çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Sarımeşe Merkez Camiinden alınarak Sarımeşe mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz