İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak adresinde ikamet eden emekli Vali Yardımcısı Necdet Ataman (79) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necdet Ataman’ın cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.