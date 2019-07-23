Necdet Ataman
İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak adresinde ikamet eden emekli Vali Yardımcısı Necdet Ataman (79) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necdet Ataman’ın cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz