İzmit Tepeköy Mahallesi Sancak Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Fikri Yavuz (72) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fikri Yavuz’un cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.