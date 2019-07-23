İzmit Yenimahalle Çimenli Sokak adresinde ikamet eden kaporta ustası merhum Recep Eren’in eşi Cemile Eren (62) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Cemile Eren’in cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.