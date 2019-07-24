İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak adresinde ikamet eden Seka Devlet Hastanesinden emekli merhum Fehmi Öz’ün eşi Fadime Öz (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Fadime Öz’ün cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.