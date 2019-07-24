İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Söner Sokak 3.yol Angın Apartmanı adresinde ikamet eden emekli bankacı Hakkı Karasakal (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hakkı Karasakal’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.