İzmit Yenimahalle Ayaz Sokak adresinde ikamet eden esnaf İbrahim Köksal (77) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Köksal’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.