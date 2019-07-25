Başiskele Serdar Mahallesi Akşemsettin Caddesi Dem Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli Yusuf Ziya Sarıoğlu (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Bekar olan Yusuf Ziya Sarıoğlu’nun cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.