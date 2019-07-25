Yusuf Ziya Sarıoğlu
Başiskele Serdar Mahallesi Akşemsettin Caddesi Dem Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli Yusuf Ziya Sarıoğlu (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Bekar olan Yusuf Ziya Sarıoğlu’nun cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz